Akdoğan Hayvan Barınağı'nda kan donduran görüntüler

Akdoğan Belediyesi Hayvan Barınağı'ndaki köpekler açlık nedeniyle birbirini parçaladı.

Hayvan dernekleri olaya müdahale etti. Yaralı hayvanlar tedavi altına alınırken, bazıları kurtarılamadı. Köpekler dernekler tarafından tahliye edilmeye ve yuvalandırılmaya çalışılıyor.

İddialara göre belediye konuyla ilgili aylardır adım atmıyor. Barınağın pislik içindeki hali ise görenleri isyan ettiriyor.

Görgü şahitleri “Sokağa bırakılan köpekler, mandıradaki hayvanları parçaladı, belediye de köpekleri barınağa götürdü; fakat sokaktan alınan köpekler, bu kez de barınaktaki köpeklerle parçalandı diye konuştu.

Öte yandan Kıbrıs Hayvan Hakları Derneği, Akdoğan barınağı hemen kapatılmasını istedi.

Kıbrıs Hayvan Hakları Derneği’nin açıklaması şöyle:

Akdoğan barınağı hemen kapatılsın!!

İçimiz yanarken, nefes alamazken bile insanoğlunun gaddarlığı bitmiyor. Akdoğan barınağında köpekler birbirlerini parçalıyor, ölüyorlar.. Yaralılar acı içinde bir köşeye çekilmiş ölmeyi bekliyor.. Bu yaşananlar ilk değil son da olmayacak.. Bunları yazarken utanıyoruz!!

Mesarya Belediyesi Akdoğan bu hayvanlara bakabilecek kapasiteniz ve vicdanınız yok. Toplayıp bir kafese tıkmakla olmuyor. Barınağı kapattırmadan, bu köpekleri sizlerin elinden kurtarana kadar durmayacağız!”

