Akay Cemal’dan Tatar’a kitap takdimi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, gazeteci yazar Akay Cemal’ı kabul etti.
Akay Cemal kabulde Cumhurbaşkanı Tatar’a “Ersin Tatar’la Kıbrıs Konusunda Yeni Perspektif” adlı kitabını takdim etti.
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