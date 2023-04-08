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Akay Cemal’dan Tatar’a kitap takdimi

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Akay Cemal’dan Tatar’a kitap takdimi
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, gazeteci yazar Akay Cemal’ı kabul etti.
Akay Cemal kabulde Cumhurbaşkanı Tatar’a “Ersin Tatar’la Kıbrıs Konusunda Yeni Perspektif” adlı kitabını takdim etti.
 
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