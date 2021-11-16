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Akaryakıtta stok tükendi

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K-PET’e ait akaryakıt gemisinin adaya gelişi hava şartlarından dolayı 4 gün gecikti, bazı istasyonlarda 95 oktan benzin ile Euro Diesel stokları tükendi

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Akaryakıtta stok tükendi
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Yeni hafta, akaryakıt kriziyle başladı. Kıbrıs Türk Petrolleri (K-PET)’e ait akaryakıt gemisinin adaya gelişi hava şartlarından dolayı gecikince bazı petrol istasyonlarında 95 oktan benzin ile Euro Diesel stokları tükendi.
Akaryakıt gemisinin sisten dolayı Çanakkale'de 3 gün beklediği ve geminin dün KKTC'ye ulaştığı öğrenildi. 12 Kasım’dan beri K-PET istasyonlarına 95 oktan ve Euro Diesel türü akaryakıt gönderilmiyor. 17 Kasım’dan itibaren istasyonlara sevkiyat yapılacağı ifade ediliyor.
Stokları tükenen bazı istasyonların, kendi imkanlarıyla soruna çözüm bulmaya çalışarak, Al-Pet’ten yakıt aldığı öğrenildi.
 
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