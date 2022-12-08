banner875
banner885
Kaymakam, dağı arazi gibi göstererek Bakanı yanılttı
Kaymakam, dağı arazi gibi göstererek Bakanı yanılttı
35 0
LTL'de temizlik isyanı
LTL'de temizlik isyanı
22 0
 
Riverside Otel’den kebap keyfine yeni bir soluk
Riverside Otel’den kebap keyfine yeni bir soluk
41 0
Girne’nin trafik işkencesi büyümeye devam ediyor
Girne’nin trafik işkencesi büyümeye devam ediyor
7 0
Fas tarih yazdı
Fas tarih yazdı
15 0
LAÜ’de “Neşeli Cumartesiler” başladı
LAÜ’de “Neşeli Cumartesiler” başladı
21 0
Sıfırdan Modem Kurulumu Nasıl Yapılır?
Sıfırdan Modem Kurulumu Nasıl Yapılır?
39 0
banner878
banner887

Akaryakıtta indirim

banner898

95 ve 98 oktan benzinde 2 TL, eurodiesel ve gazyağında 1.30 TL indirim

banner825
Akaryakıtta indirim
banner892
Akaryakıt fiyatlarında indirime gidildi. 95 ve 98 oktan benzinde 2 TL, eurodiesel ve gazyağında ise 1.30 TL’lik indirimli fiyatlar bu gece yarısından itibaren yürürlüğe girecek.


Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan edinilen bilgiye göre, 95 ve 98 oktan benzinde 2 TL, eurodiesel ve gazyağında ise 1.30 TL indirim yapıldı. Akaryakıt fiyatlarına yapılan düzenleme bu gece yarısından itibaren yürürlüğe girecek.

Buna göre, 95 oktan benzin 18.50 TL; 98 oktan benzin 18.81 TL; eurodiesel 20.43 TL; gazyağı 20.35 TL’den satılacak.

3 Aralık’tan beri 95 oktan benzin 20,50 TL; 98 oktan benzin 20.81 TL;  eurodiesel 21.73 TL; gazyağı 21.65 TL’den satılmaktaydı.
banner342
banner896
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.