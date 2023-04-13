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Akaryakıta yine zam

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Akaryakıta yine zam
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Akaryakıt ürünlerine zam geldi.
Gece yarısından itibaren yürürlüğe girecek zamlı fiyatlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre 95 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatı 21.40 TL'ye, 98 oktan kurşunsuz benzininki ide 21.72 TL'ye yükseldi.
Eurodizel 19.46 TL'den, gazyağı ise 19.04 TL'den satılacak.
2023 Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) (Kurşunsuz Benzin (95 ve 98 Oktan), Motorin (Mazot), Gazyağı ve Euro Diesel) Azami Satış Fiyatları Emirnamesi ile 95 oktan kurşunsuz benzinde 86 kuruş, 98 oktan kurşunsuz benzinde 87 kuruş, Euro dizelde 71 kuruş ve gaz yağında da 85 kuruş artış oldu.
Akaryakıtta bundan önceki fiyat düzenlemesi 31 Mart'ta yapılmıştı. 
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