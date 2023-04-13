Akaryakıta yine zam

Akaryakıt ürünlerine zam geldi.

Gece yarısından itibaren yürürlüğe girecek zamlı fiyatlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre 95 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatı 21.40 TL'ye, 98 oktan kurşunsuz benzininki ide 21.72 TL'ye yükseldi.

Eurodizel 19.46 TL'den, gazyağı ise 19.04 TL'den satılacak.

2023 Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) (Kur ş unsuz Benzin (95 ve 98 Oktan), Motorin (Mazot), Gazya ğ ı ve Euro Diesel) Azami Satı ş Fiyatları Emirnamesi ile 95 oktan kur şunsuz benzinde 86 kuru ş , 98 oktan kur şunsuz benzinde 87 kuru ş , Euro dizelde 71 kuru ş ve gaz ya ğ ında da 85 kuru ş artı ş oldu.

Akaryakıtta bundan önceki fiyat düzenlemesi 31 Mart'ta yapılmıştı.