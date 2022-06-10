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“Akaryakıt zammından sonra da bir şeyler söyleyecek misiniz?”

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“Akaryakıt zammından sonra da bir şeyler söyleyecek misiniz?”
 
 
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, akaryakıt zammı sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 
"Yargının bir kararı üzerine sıraya girip uzun uzun açıklama yapanlar akşamki akaryakıt zammından sonra da bir şeyler söyleyecek mi?" sorusunu soran Erhürman,  Euro dizele gelen 5 TL'ye yakın zamla üretici ne yapacağının sordu.
Erhürman, "Bu zam, piyasada fiyatlara nasıl yansıyacak? Benzine zamlardan sonra toplu taşımacılığın olmadığı ülkede insanlar işe nasıl gidecek? Alınan maaş işe gitmek için kullanılan akaryakıt karşısında anlamını yitiriyorsa çalışmanın anlamı kalacak mı? Bu konularda da aynı sırayla görüşlerinizi duyabilecek miyiz?" ifadelerini kullandı. 
 
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