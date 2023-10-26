Akaryakıt zammı FİF’le önlendi

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, akaryakıt fiyatlarına bu hafta da Fiyat İstikrar Fonu kullanılarak zam yapılmayacağını açıkladı. Böylece üst üste 6'ncı kez akaryakıt fiyatları sabit tutulmuş oldu

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, akaryakıt fiyatlarındaki olası artışları, Fiyat İstikrar Fonu (FİF) ile dengelediklerini söyledi.

Bakan Amcaoğlu, akaryakıt fiyatlarında küresel artışların söz konusu olduğu bir dönemde, FİF sayesinde, KKTC’ye bu artışların şu anda yansıtılmadığını kaydetti.

Zaman zaman küresel akaryakıt fiyat artışlarına bağlı olarak, ülkemizde de artışların yaşandığını ve yaşanacağını kaydeden Amcaoğlu, “FİF uygulaması ile akaryakıt fiyatlarında bu günlerde yapmak mecburiyetinde kalacağımız artışları en azından bir süre engelledik” dedi.

Bakan Amcaoğlu, Fiyat İstikrar Fonu’nu, fiyatlardaki dalgalanmaların önüne geçebilmek için kullandıklarını belirtti ve “Normal küresel piyasa koşullarında, içinde olduğumuz günlerde akaryakıt fiyatlarında artış olması kaçınılmazdı. FİF ile bunun önüne geçtik. Elbette bazı dönemlerde artış yapılması kaçınılmaz olacaktır ancak şu anda zam yapılmayacaktır” dedi.



KKTC, Güney Kıbrıs ve Türkiye’deki güncel akaryakıt fiyatları (TL) şöyle:



95 oktan benzin Euro Diesel



KKTC: 32.21 TL 31.65 TL



Türkiye: 35.50 TL 40.50 TL



Güney Kıbrıs: 45.80 TL 49.99 TL



