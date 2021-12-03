Akaryakıt krizi, istasyonları kapattı

Benzin istasyonlarında stoklar bitti. Bazı benzin istasyonları dün işyerlerini kapattı. Benzinciler Birliği, yakıt gemisinin geldiğini ve sorunun ortadan kaldırılacağını açıkladı

Benzin istasyonlarında stoklar bitti. Bazı benzin istasyonları dün işyerlerini kapattı. Benzinciler Birliği, yakıt gemisinin geldiğini ve sorunun ortadan kaldırılacağını açıkladıAkaryakıtta stok krizi derinleşti. KKTC’de bir aydan sonra yine birçok benzin istasyonunda mazot ve akaryakıt krizi yaşanıyor. Tüm benzin istasyonlarında stokları biten mazotun ardından dün de 98 oktan benzin tükendi.Bazı benzin istasyonları stokların bitmesi nedeniyle işyerlerini kapattı.Benzinciler Birliği Yönetim Kurulu üyesi Cemil Erdenay, halkın yaşadığı panik nedeniyle benzin istasyonlarına akın ettiğini söyledi.Benzinciler Birliği Başkanı Levent Çağdal ise, bu sabah petrol istasyonlarına yakıt dağıtımına başlanacağını açıkladı.Çağdal, birçok istasyonda yakıtın bittiğini ancak yakıt gemisinin geldiğini ve boşaltıma başlandığını, yakıtın petrol istasyonlarına dağıtımına başlanacağını söyledi.Çağdal, cumartesi günü bir geminin daha gelmesiyle yakıt stokuyla ilgili sorunun ortadan kaldırılacağını dile getirdi.Ülkemizde yaklaşık bir ay önce akaryakıt istasyonlarında kriz yaşanmış ve vatandaşlar akaryakıt alabilmek için saatlerce kuyrukta sıra beklemişti.