Akaryakıt istasyonlarına stok zorunluluğu

Akaryakıta yapılacak her zam öncesi, benzin istasyonlarında yaşanan krizin önüne geçilmesi için Resmi Gazete’de bir karar üretildi. Karara göre, istasyonlar, depolarında yüzde 15 oranında stok bulunduracak.

Karara göre, akaryakıt bayileri ve benzin istasyonlarının sabah saat 07.00’den akşam saat 22.00’’ya kadar açık olması ya da saat 17.00-22.00 saatleri arasında istasyonda self servis hizmeti sunması ve istasyonların depolarının hacminin yüzde 15 oranında stok bulundurmaları zorunlu kılındı.

Uzun zamandır sık sık akaryakıt çeşitlerine yapılan zamlar vatandaşı zor durumda bırakıyor, ülke ekonomisine de büyük bir darbe vuruyor.

Zamların hemen ardından işletme maliyeti artan şirketler de zarar etmemek için sattıkları ürünlere bu zammı yansıtıyor. Böylelikle piyasadaki pahalılık devamlı bir şekilde artıyor. Dolar kuru veya petrol fiyatlarında yaşanan en ufak bir yükselme nedeniyle akaryakıt firmaları dağıtım yapmıyor, istasyonlar da satışı durduruyordu.

Zam yapılınca piyasaya yakıt dağıtımına tekrar başlıyor. Bunun sebebi olarak hava şartlarına veya taşımadaki sorunlara bağlansa da, hemen arkasından zam geliyordu.

YİNE YAKIT KITLIĞI BAŞLADI...

26 Mayıs Perşembe günü benzinin litresine yaklaşık 5,5 TL, dizele ise 2,5 TL zam yapılmıştı. Bugünlerde yine bazı istasyonlar yakıt vermemeye başladı. Tüketicilerde ise her yakıt krizinden sonra zam yapılması nedeniyle zam endişesi hakim oldu.

YENİ KARAR: İSTASYON KAPANMAYACAK, STOK ZORUNLU OLACAK

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Mal ve Hizmetler Yasası'nın 4. maddesinin kendisine verdiği yetiyi kullanarak Emirname'de yeni bir düzenlemeye yaptı. Buna göre;

Akaryakıt satan istasyonlar (bayiler) 07.00 ile 22.00 saatleri arasında ''zorunlu olarak'' açık kalacaklar. Eğer 17.00 ile 22.00 arasındaki diilimde tüketicinin kendisinin dolduracağı bir hizmet (self servis) olacaksa bu yöntemde geçerli olacak ve yine açık kalmış sayılacak.

2 - Ülkeye, benzin, dizel, gaz yağı, LPG getiren (ithal eden) firmalara depolarının yüzde 15'i kadarını zorunlu stok olarak ayırmak zorunda kalacaklar.