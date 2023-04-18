Akansoy: “Feyzioğlu, büyükelçilik misyonuna uygun olmayan işler yapıyor”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’nun “büyükelçilik misyonuna uygun olmayan işler” yaptığını öne sürdü.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’nun “büyükelçilik misyonuna uygun olmayan işler” yaptığını öne sürdü.





CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre Genel Sekreter Asım Akansoy, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’nu asli görevlerine dönmeye ve Kıbrıslı Türklerle bir bütün olarak eşit ilişki kurmaya davet etti.

Büyükelçi Metin Feyzioğlu’nun büyükelçilik görevini aşan faaliyetler içerisinde olduğunu iddia eden Akansoy, büyükelçiliğin Kıbrıslı Türklerle Türkiye’nin ilişkilerini düzenlemesi gerekirken, büyükelçinin 14 Mayıs’ta Türkiye’de yapılacak seçimler için gezerek seçim propaganda faaliyetlerinde bulunduğunu savunarak buna tepki gösterdi.

Akansoy, içinden geçilen dönemde ekonomik sıkıntıların ve depremle ilgili acıların yaşandığı da belirterek, böylesi bir dönemde Türkiye ile Kıbrıslı Türkler arasındaki ilişkilerin her zamankinden daha iyi olması gerektiğini vurguladı.

“Bir büyükelçinin görevi, köy köy gezip propaganda yapmak mı?” diye soran Akansoy, “Bu nereden çıktı? Bu büyükelçilik misyonuna da uygun değildir, demokratik teamüllere de sığmamaktadır” ifadelerini kullandı. Feyzioğlu’nu bir an önce asli görevlerine dönmeye ve Kıbrıslı Türklerle bir bütün olarak eşit ilişki kurmaya davet eden Akansoy, konunun takipçisi olacaklarını belirtti.

