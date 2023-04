Akansoy: “Ahmet Ünsal, CTP döneminde görevinden alınacak”

Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’nun, Meclis Başkanı Zorlu Töre’yi de yanına alarak Türkiye’deki seçimlere yönelik propaganda yaptığını da ileri süren Akansoy, “Siyasete çok meraklıysa Türkiye’de siyasetini yapsın. Gelip burada siyaset maksadıyla kapı kapı gezmesin” ifadelerini kullandı.

Partiden yapılan açıklamaya göre CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, Kanal Sim’de katıldığı bir programda ülke gündemine ilişkin bazı değerlendirmelerde bulundu.

-“Büyükelçi kendi asli görevine dönsün”

“Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’nun, Meclis Başkanı Zorlu Töre’yi de yanına alarak Türkiye’deki seçimlere yönelik propaganda yaptığını” ileri süren Akansoy, “Bir ülkenin büyükelçisi, o ülkenin devletini temsil eder. Sayın Büyükelçi burada bir partinin temsilcisi olarak bulunmamaktadır” dedi. Akansoy, “Büyükelçinin, bir partizan gibi konuşmalar yaptığını” ileri sürdü ve bu durumu “çok tehlikeli” olarak nitelendirdi.

“Halkı temsil etmesi yerine partizanlık yapması, buradaki TC vatandaşları arasında da huzursuzluk yaratmaktadır” diyen Akansoy, Zorlu Töre’nin söz konusu durumla ilgili Meclis’te verdiği cevabı anımsattı ve cevabı “içler acısı” olarak niteledi. Büyükelçiye, “kendi asli görevine dönme” çağırısında bulunan Akansoy, “Siyasete çok meraklıysa Türkiye’de siyasetini yapsın. Gelip burada siyaset maksadıyla kapı kapı gezmesin” diye konuştu.

Akansoy, Ercan Havalimanı’na ilişkin açıklamalarda da bulunarak, havalimanı konusunun “siyasi çerçeveye” oturtulduğunu savunarak, orada “korkunç bir rant” olduğunun bilindiğini savundu.

“Türkiye’deki seçim yaklaşırken Türkiye’deki rant düzeni bağlamında Ercan Havaalanı’nın da paylaşıldığı iddia ediliyor. Türkiye’deki siyasi ve ekonomik rant düzeni, Kıbrıs’ın kuzeyini de kapsadı” diyen Akansoy, “Söz konusu çarpık düzenin, hayatın her alanını olumsuz bir şekilde etkilediğini” söyledi.

-Din İşleri Başkanı Ünsal’ın Girne Belediyesinde iftar yemeğine katılması…

CTP Genel Sekreteri Akansoy, son günlerde gündemde olan Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal’ın Girne Belediyesi’nde iftar yemeğine katılmasıyla ilgili de açıklamalarda bulunarak, “Bu konunun bir şekilde CTP’yi sevmeyen kesimler tarafından istismara uğratıldığını” söyledi. Akansoy şöyle devam etti:

“CTP’nin Ahmet Ünsal ile görüşü çok nettir. Bizim bu konuda kendimizi sınayacak bir durumda olmadığımızı düşünüyorum. Biz çok net tavır koyan bir partiyiz. Ahmet Ünsal, CTP döneminde görevinden alınacaktır. Ahmet Ünsal üzerinden bir tartışmaya ihtiyaç yok. Girne’de yapılan organizasyonda, din görevlilerine 20 kişilik bir kontenjan vardı. Ahmet Bey, o kontenjandan geldi. Özel davetle gelmedi. CTP’nin temel ilkeleri ve görüşleri bellidir.”

Akansoy, bu konuda kadın örgütü başta olmak üzere tüm CTP’nin “çok güçlü bir mücadelesi” olduğunu, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’un da aynı görüşte olduğunu belirtti. Akansoy, “Hepimiz, Ahmet Ünsal ile ilgili ortak görüş sahibiyiz ve CTP iktidarında da gereken yapılacaktır” dedi.

- “Biz asla ve asla hiçbir örgüte ‘bu kararı alın’ demedik”

CTP’nin ev sahipliğinde yapılan ve “Enerjide Ortak Vizyon” başlığıyla 18 örgütün imza attığı metinle ilgili soruları da yanıtlayan Akansoy, şunları kaydetti:

“CTP öncülük yapmalı, inisiyatif almalı, önderlik yapmalı denildi. Biz de sorumluluk bilinciyle hareket ettik. CTP tarihinde ve bugün hiçbir zaman çalışanların vereceği karara müdahale etmek gibi aymazlık içerisinde olmadı Biz, her şeyden önce örgütlere saygı duyduğumuz için bir saat içerisinde 18 örgütü bir araya getirebildik. Biz asla ve asla hiçbir örgüte ‘bu kararı alın’ demedik. Böyle bir şey olamaz. Biz örgütleri bir araya getirdik, bu yük Kıb-Tek çalışanlarının üzerinde kalmıştı ve bir çıkmaz vardı. O çıkmaz konusunda daha farklı öneriler olsaydı, CTP de önerilerini ortaya koyardı.”

-“Sağdan soldan CTP’nin üzerine yükleniliyor… Bize telefon falan gelemez”

Akansoy, “CTP’ye yapılan haksız eleştirileri kabul etmelerinin mümkün olmadığının” ifade ederek, CTP’nin sorumlulukla hareket ettiğini kaydetti. “Büyükelçi Metin Feyzioğlu CTP’yi aradı” iddialarını ortaya koyanın, ispatla yükümlü olduğunu da belirten Akansoy, “Sağdan soldan CTP’nin üzerine yükleniliyor. CTP, toplum örgütlerine ev sahipliği yaparak bu oyunu bozdu. Bize telefon falan gelemez” dedi.

- “CTP federasyondan vazgeçecek değildir”

Akansoy, Kıbrıs sorununun, temel mesele olduğunu belirterek, “CTP federasyondan vazgeçecek değildir” dedi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, herhangi bir tezinin gerçekleşmediğini ve bunun CTP’nin tezinin doğru olduğunu gösterdiğini savunan Akansoy, “Günün sonunda, Kıbrıs sorununda yeni bir zemin, her şartta ortaya çıkacaktır. Bundan sonra uzun uzadıya müzakereler değil, kalınan yerden devam edilmesi gerekiyor. Müzakerelerin çözüm odaklı olması ve belli bir zaman diliminde olması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

(AN/YIL)