Türk Devletleri Teşkilatı zirvesi için Azerbaycan'a giden Cumhurbaşkanı Tatar, “Biz hep birlikte daha güçlüyüz, aile ile buluşmaya gidiyoruz” dedi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) zirvesi için Azerbaycan'a gitmek üzere Havalimanı’ndan ayrıldı. Tatar’la birlikte Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu da Azerbaycan’a gitti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Azerbaycan’dan hareketinden önce Havalimanı’nda düzenlediği basın toplantısında, “Biz hep birlikte daha güçlüyüz, aile ile buluşmaya gidiyoruz” dedi.

Tatar, “TDT gözlemci üyeliğinin daha ileriye götürülmesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak öncelikli hedefimizdir” ifadesini de kullandı.

Cumhurbaşkanı Tatar, zirveye, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in davetiyle katılacağını belirterek, zirvenin önemine vurgu yaptı.

Tatar, Türk Devletleri Teşkilatı’nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, KKTC’nin ilk kez uluslararası bir organizasyona Anayasal adıyla kabul edildiğini vurguladı.

Bunun iki devlet siyasetinin desteklenmesi açısından önemli olduğunu ifade eden Tatar, devletin de her organizasyonda her kademesiyle temsil edildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türk Dünyası’nın ayrılmaz bir parçası ve Doğu Akdeniz’deki Türk varlığının serdar bekçisi olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, tüm kurum ve kuruluşları ile Türk Devletleri Teşkilatı’nın faaliyet gösterdiği her alanda yer almak ve ilişkileri geliştirmek arzusunda olduğunu vurguladı.

“TDT gözlemci üyeliğinin daha ileriye götürülmesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak öncelikli hedefimizdir” diyen Tatar, Kıbrıs’ta iki halkın uzlaşı, barış ve huzur içerisinde yaşayabilmesi için egemen eşitlik ve uluslararası eşit statünün çok önemli olduğunu söyledi.

Tatar, Kıbrıs meselesinin çözümüne yönelik 50 yılı aşkın bir süredir devam eden müzakere sürecinin, neden başarıya ulaşmadığının herkesçe bilindiğini kaydederek şöyle devam etti:

“Rumlar, kendilerini adanın tek sahibi olarak gören, Kıbrıs Türklerini yok sayan zihniyetten bir türlü kurtulamadı.

Türkiye ile tam bir fikir ve eylem birlikteliği içerisinde, egemen eşit iki devletin iş birliğini öngören yeni anlayışın daha da kök salması için yürütülen siyasetimiz artarak devam etmektedir.

Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi, çözümün önünü açacaktır.”

“Kıbrıs konusunda ortak zemin var mı yok mu” çalışmaları sürerken, mülkiyet konusundaki girişimleri samimiyetsizlik olarak niteleyen Tatar, Taşınmaz Mal Komisyonu’nda (TMK) sorunlara her türlü çözüm bulunduğunu, konuyu şahıslara indirmenin yanlış olduğunu kaydetti.

“Uğraşımız, KKTC’nin her alanda güçlenmesidir” diyen Tatar, halkın müreffeh yarınları yakalaması için mücadelenin devam ettiğini, TDT’nin desteğinin de bu aşamada önemli olduğunu belirtti.

Tatar, “Biz Türk birliğinin doğal üyeleriyiz, hep birlikte daha güçlüyüz. Aile ile buluşmaya gidiyoruz” dedi.