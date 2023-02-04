Ahmet Ünsal’a vatandaşlığı kim verdi?

Ahmet Ünsal’ın vatandaşlığının 4’lü koalisyon hükümet tarafından onaylandığı iddia edildi. CTP lideri Erhürman bu iddiayı yalanlayarak vatandaşlık kararının, 2012 yılındaki UBP Hükümetine ait olduğunu belirtti

Uzun zamandır ülke gündemini meşgul eden Din İşleri Dairesi Başkanı Ahmet Ünsal’ın vatandaşlığının, Cumhuriyetçi Türk Partisi-Halkın Partisi- Demokrat Parti ve Toplumcu Demokrasi Partisi 4’lü koalisyon hükümet tarafından onaylandığı iddia edildi.

O dönem İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars tarafından vatandaşlığın onaylandığı ileri sürüldü.

Öte yandan Ahmet Ünsal’ın 12 Kasım 2012 tarihinde İrsen Küçük döneminde bakanlar kurulu kararı ile vatandaşlığa uygun bulunduğu ancak karar ileriye götürülüp vatandaşlık verilmediği iddia edildi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ise, Din İşleri Dairesi Başkanı Ahmet Ünsal’a vatandaşlık hakkının CTP – TDP – HP – DP Dörtlü Koalisyon Hükümeti döneminde verildiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı, bu bilginin külliyen yanlış olduğunu söyledi.

Erhürman, ‘istisnai’ vatandaşlık hakkının Bakanlar Kurulu tarafından verildiğini anımsatarak, söz konusu istisnai vatandaşlık verilmesi kararının, 2012 yılındaki UBP Hükümeti Bakanlar Kurulu’na ait olduğunu vurguladı.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Erhürman açıklamasında şu ifadelere verdi:

“Bazı gazetelerde Sn. Ahmet Ünsal’ın vatandaşlığının Dörtlü Hükumet Döneminde Bakanlar Kurulu kararıyla onaylandığına ilişkin haberler yer aldı.

Mesele, Sn. Ünsal’ın vatandaşlığa alınması değil, vatandaş ve Din İşleri Başkanı olduktan sonraki icraatları ve halka, dinle ilgili, kadınları aşağılayan, “hükumet” tarafından bile Meclis’te yanlış olduğu ifade edilen “bilgi”leri vermesidir. Buna ek olarak, “hükumet” tarafından Sn. Ünsal hakkında soruşturma başlatılıp başlatılmadığının dahi net bir biçimde açıklan(a)mamasıdır mesele.

Ve esas mesele, Sn. Ünsal’ın hala görevden alınmamış olmasıdır!

Bununla birlikte, basında yer alan haberdeki yanlışları düzeltmek de şarttır. (Elbette insan unutabilir. Bu nedenle bu açıklamayı yapmadan önce hem ilgili Resmi Gazeteleri taradım, hem de dönemin İçişleri Bakanı Sn. Ayşegül Baybars'ın bilgisine başvurdum).

Sn. Ünsal’ın vatandaşlığının Dörtlü Hükumet döneminde Bakanlar Kurulu kararıyla “onaylandığı” külliyen yanlıştır. Sn. Ünsal, UBP Hükumeti döneminde, 12.11.2012 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla KKTC yurttaşlığına alınmıştır. Karar şöyledir:

“Bakanlar Kurulu… Ahmet Ünsal’ın… sabıka kaydı, güvenlik raporu ve sağlık raporunun olumlu gelmesi koşulu ile… KKTC yurttaşlığına alınmasına karar verdi.”

Dörtlü Hükumet döneminde bu konu hiçbir biçimde Bakanlar Kurulu gündemine gelmedi. Dönemin İçişleri Bakanı Sn. Ayşegül Baybars’ın açıklamalarından anlaşılacağı üzere, Sn. Ünsal’ın sabıka kaydının, güvenlik raporunun ve sağlık raporunun olumlu gelmesi üzerine, yine Sn. Baybars’ın açıklamasında yer alan şekilde, “rutin işlemlerini tamamlamasının ardından Muhaceret Dairesi’nin onayı ile belgesini alarak işlemlerini 27/03/2019 tarihinde tamamlamıştır”.

Bilindiği gibi istisnai vatandaşlığa alma kararını verme yetkisi Bakanlar Kurulu’ndadır. Bu kararı veren Dörtlü Hükumet dönemi Bakanlar Kurulu değil, 2012 tarihinde görevde olan UBP hükumetidir. 27.3.2019 tarihinde yapılan işlem, 2012 tarihli Bakanlar Kurulu kararında yer alan koşulların yerine getirilmesi üzerine İçişleri Bakanlığı’nın ilgili dairesi tarafından yapılan bir iç işlemdir.

Dörtlü Hükumet döneminde bu konu ne Bakanlar Kurulu’nun gündemine gelmiş, ne de Bakanlar Kurulu tarafından bu konuda herhangi bir karar/onay üretilmiştir.

Ama başta söylediğim gibi, mesele bunların hiçbiri değildir. Mesele, Din İşleri Başkanı statüsündeki bir kişinin, dini konularda açıklama yaparken kadınları aşağılayan beyanları ve bunların yanlış olduğunu söyleyen şu andaki “hükumet”in bırakın yapması gereken işi yaparak bu kişiyi görevden almasını, soruşturma açılıp açılmadığı konusunda bile kamuoyunu doğru bilgilendirmeyip, bir de yanlış haberlerle kamuoyunun kafasını bulandırmaya çalışmasıdır.

Mesele bundan ibarettir!”

