Ağırdağ’da canilik!

Girne’nin Ağırdağ bölgesinde bulunan hayvanlar, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından zehirlenerek öldürüldü.
Kimliği belirsiz kişi veya kişilerin bölgeye bıraktığı zehirli yiyecekleri yiyen hayvanlar, adeta katledildi.
7’den fazla kedi ve köpek zehirlenerek ölürken, bölgede yaşayan vatandaşlar da bu duruma tepki göstererek, “Bunu yapan her kimse Allah’ından bulsun, caniler” diyerek tepki gösterdi.
Telef olan köpeklerden bir kaçının yavrusunun olduğu öğrenilirken, vatandaşlar yavru köpeklerin beslenebilmesi için yardım çağrısı yaptı.
Yavru köpeklerin beslenebilmesi için köpek sütü, laktozsuz süt ve biberon yardımı istendi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.