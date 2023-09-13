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Ağırdağ’da canilik!

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Ağırdağ bölgesinde hayvan vahşeti yaşandı. 7’den fazla kedi ve köpek zehirlenerek öldürüldü

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Ağırdağ’da canilik!
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Girne’nin Ağırdağ bölgesinde bulunan hayvanlar, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından zehirlenerek öldürüldü. 
Kimliği belirsiz kişi veya kişilerin bölgeye bıraktığı zehirli yiyecekleri yiyen hayvanlar, adeta katledildi. 
7’den fazla kedi ve köpek zehirlenerek ölürken, bölgede yaşayan vatandaşlar da bu duruma tepki göstererek, “Bunu yapan her kimse Allah’ından bulsun, caniler” diyerek tepki gösterdi. 
Telef olan köpeklerden bir kaçının yavrusunun olduğu öğrenilirken, vatandaşlar yavru köpeklerin beslenebilmesi için yardım çağrısı yaptı. 
Yavru köpeklerin beslenebilmesi için köpek sütü, laktozsuz süt ve biberon yardımı istendi.
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