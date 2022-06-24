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Ağıllar bölgesinde yangın yeniden başladı

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Ağıllar bölgesinde yangın yeniden başladı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, yangının Ağıllar köyüne nüksettiğini ve ekiplerin bölgeye yönlendirildiğini açıkladı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, helikopterle yaptığı yangın keşif gezisinin ardından basına açıklamalarda bulundu.

“Havadan ve karadan mücadele devam ediyor” diyen Oğuz, rüzgarın etkisiyle yer yer parlamalar yaşandığını ve Ağıllar köyünde yangının yeniden nüksettiğini belirtti. Ekiplerin Ağıllar’a yönlendirildiğini kaydeden Bakan Oğuz, “Rüzgar bu saatten sonra sertleşecek ve gece yarısı daha da artacak. Çalışmalar devam edecek” dedi.

Güney Kıbrıs’ta da yangın çıktığını ve Rum tarafından gelen helikopterlerin oraya gittiğini anlatan Oğuz, Türkiye’den gelen helikopterlerle hava kararana kadar havadan müdahalenin süreceğini söyledi.

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