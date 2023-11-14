Ağaca çarpıp takla attı: 7 yaralı

Bafra’da 19 yaşında aşırı alkollü genç, kullandığı araçla yoldan çıkarak, palmiye ağacına çapıp takla attı. Kazada 7 kişi yaralandı

Bafra köyü çemberi ile oteller bölgesi çemberi üzerinde dün sabah meydana gelen trafik kazasında 19 yaşındaki 255 promil alkollü sürücü yoldan çıkarak palmiye ağacına çapıp takla attı ve bahçe tellerine çarparak yaklaşık bir metre derinliğindeki arazi içerisinde tekerlekleri üzerinde durdu.

Kaza saat 06.30 sıralarında meydana geldi.

19 yaşındaki Mahmut Demir, 255 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki GK 930 plakalı araç ile Bafra Oteller bölgesi istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıktı ve palmiye ağacına çarptıktan sonra, bir takla atıp bahçe tellerine de çarptı ve yaklaşık bir metre derinliğindeki arazi içerisinde tekerlekleri üzerinde durdu.

Kaza sonucu yaralanan GK 930 plakalı araç sürücüsü ve araçtaki yolcular 24 yaşındaki Farukhan Yeşilalp, 24 yaşındaki Oğuzhan Çelik, 28 yaşındaki Niyazi Turan, 19 yaşındaki Kadir Demir, 23 yaşındaki Mustafa Berk Ümütlü ve 22 yaşındaki Mehmet Pala kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hatanesi’ndeki tedavileri halen sürüyor.



