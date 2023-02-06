banner913
banner885
Fuat Oktay: ““An itibarıyla 78 artçı depremin söz konusu”
Fuat Oktay: ““An itibarıyla 78 artçı depremin söz konusu”
8 0
'3 gün boyunca etkili olacak'
'3 gün boyunca etkili olacak'
6 0
 
Hemşireler ve Ebeler Birliği Türkiye için yardıma hazır olduğunu Sağlık Bakanlığı’na iletti
Hemşireler ve Ebeler Birliği Türkiye için yardıma hazır olduğunu Sağlık Bakanlığı’na iletti
2 0
Karting Kış Kupasında şampiyonlar belli oldu
Karting Kış Kupasında şampiyonlar belli oldu
8 0
Karnesi ile kütüphaneye giden ilkokul çocukları hediye kitaplarını aldı
Karnesi ile kütüphaneye giden ilkokul çocukları hediye kitaplarını aldı
8 0
Lefke, Göçmen’i üzdü
Lefke, Göçmen’i üzdü
28 0
“Ünsal’ın vatandaşlığa kabul kararı İrsen Küçük dönemiydi”
“Ünsal’ın vatandaşlığa kabul kararı İrsen Küçük dönemiydi”
15 0
banner915

Adıyman'daki GMTMK öğrencilerinden henüz haber alınmadı

banner476

Kahramanmaraş’ta bulunan Namık Kemal Lisesi erkek voleybol takımı ve Gazimağusa Türk Maarif Koleji kız voleybol takımı oyuncularının durumu iyi. Ancak Adıyaman'da bulunan öğrencilerden henüz haber alınamadığı bildirildi

banner825
Adıyman'daki GMTMK öğrencilerinden henüz haber alınmadı
Türkiye liseler arası voleybol erkek maçları için Kahramanmaraş'ta bulunan Namık Kemal lisesi erkek voleybol takımı ve Gazimağusa Türk Maarif koleji kız voleybol takımı oyuncuları öğrenciler ile kafiledeki öğretmenlerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kahramanmaraş'ta bulunan Namık Kemal lisesi erkek voleybol takımı ve Gazimağusa Türk Maarif koleji kız voleybol takımı oyuncuları deprem sonrasında kaldıkları öğretmenevinden dışarıya çıkarıldıkları ve geceyi dışarda geçirdi.
Oyuncuların daha sonra AFAD ve Kızılay tarafından gösterilen güvenli bölgeye alındıkları öğrenildi.
ADIYAMAN'DANN BİLGİ ALINAMADI
Öte yandan Adıyaman'daki Gazimağusa Türk Maarif Koleji kız-erkek orta okul bölümü voleybol takımından aileleri halen daha çocuklarından haber alamadı.

Adıyaman'da Isias Hotel'de konaklayan Gazimağusa TMK ortaokul bölümü voleybol takımına tüm kesimler ulaşmaya çalışıyor. Devlet yetkililerinin de konuyla ilgili bilgilendirildiği kaydedildi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.