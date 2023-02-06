Adıyman'daki GMTMK öğrencilerinden henüz haber alınmadı

Kahramanmaraş'ta bulunan Namık Kemal lisesi erkek voleybol takımı ve Gazimağusa Türk Maarif koleji kız voleybol takımı oyuncuları deprem sonrasında kaldıkları öğretmenevinden dışarıya çıkarıldıkları ve geceyi dışarda geçirdi.
Oyuncuların daha sonra AFAD ve Kızılay tarafından gösterilen güvenli bölgeye alındıkları öğrenildi.
ADIYAMAN'DANN BİLGİ ALINAMADI
Öte yandan Adıyaman'daki Gazimağusa Türk Maarif Koleji kız-erkek orta okul bölümü voleybol takımından aileleri halen daha çocuklarından haber alamadı.
Adıyaman'da Isias Hotel'de konaklayan Gazimağusa TMK ortaokul bölümü voleybol takımına tüm kesimler ulaşmaya çalışıyor. Devlet yetkililerinin de konuyla ilgili bilgilendirildiği kaydedildi.