Adıyaman'dan bir acı haber daha

Adıyaman Isias Otel'in enkazında yapılan çalışmalarda bir üzücü haber daha geldi. Başbakanlıktan yapılan açıklamada enkaz altında kalan bir öğrencinin cansız bedenine ulaştı.Aldığımız bilgilere göre öğrencimiizn ismi Doruk Akın.Başbakanlık açıklaması şöyle:Türkiye’de gerçekleşen deprem felaketi sonrasında Adıyaman’daki İsias Otel’de sürdürülen arama ve kurtarma çalışmaları neticesinde ne acıdır ki KKTC kafilesinde bulunan ilk cansız çocuğumuzun bedenine ulaşmış durumdayız.Evladımıza Allah’tan rahmet tüm halkımıza başsağlığı diliyoruz. Böylelikle Adıyaman, İsias Otel’de kayıp sayımız 3’e yükselmiştir. Ekiplerimiz arama ve kurtarma çalışmalarına devam ediyor."