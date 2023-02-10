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Adıyaman’daki KKTC vatandaşı kayıp sayımız 24’e yükseldi

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Adıyaman’daki KKTC vatandaşı kayıp sayımız 24’e yükseldi
Başbakanlık, Adıyaman’daki İsias Otel enkazında yürütülen çalışmalar neticesinde KKTC kafilesinde bulunan çocuk ve velilerden ikisinin daha cansız bedenine ulaşıldığnı açıkladı.
Yapılan açıklamada “Kardeşlerimize Allah’tan rahmet tüm halkımıza başsağlığı diliyoruz.  Ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor.
Yaşanan bu kayıplarla Adıyaman’daki KKTC vatandaşı kayıp sayımız 24’e yükselmiştir. Türkiye geneli kayıp sayımız 37, arama çalışmaları devam eden kişi sayımız ise 11'dir” denildi.
Enkazdan çıkarılanların bu akşam saatlerinde havayoluyla KKTC’ye getirilmesi bekleniyor.
 
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