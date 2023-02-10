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Adıyaman’daki KKTC vatandaşı kayıp sayımız 16’ya yükseldi

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Adıyaman’daki KKTC vatandaşı kayıp sayımız 16’ya yükseldi
Başbakanlık, İsias Otel enkazından KKTC kafilesindeki 16.cı cansız bedeninin çıkarıldığını açıkladı.
BAŞBAKANLIK AÇIKLAMA
Türkiye’de gerçekleşen deprem felaketi sonrasında Adıyaman’daki İsias Otel enkazında yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları neticesinde KKTC kafilesinde bulunan çocuklarımızdan dördünün daha naaşına ulaşmış bulunuyoruz. Evlatlarımıza Allah’tan rahmet tüm halkımıza başsağlığı diliyoruz. Ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor.
Yaşanan bu kayıpla Adıyaman’daki KKTC vatandaşı kayıp sayımız 16’ya yükselmiştir
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