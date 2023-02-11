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Adıyaman’daki depremde yaşamını yitiren 13 kişi daha ülkeye getirildi

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Adıyaman’daki depremde yaşamını yitiren 13 kişi daha ülkeye getirildi

Türkiye’nin Adıyaman ilinde meydana gelen depremde yaşamını yitiren 13 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı daha ülkeye getirildi. 

Adıyaman’dan ülkeye saat 24.00 sıralarında getirilen 13 vatandaşın naaşını, Ercan Havalimanında aileler ile arkadaşları ve sevenleri karşıladı. Arama kurtarma çalışmalarında cansız bedenlerine ulaşılan 13 kişi için devlet töreni düzenlendi. 

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bakanlar, milletvekilleri, askeri erkan ve diğer yetkililerin de yer aldığı karşılamada, duygulu anlar yaşandı. 

Depremde yaşamını yitiren ve ülkeye getirilen öğrenci, öğretmen ve veliler şöyle: 

“Abide Dağlı, Mülkiye Dağlı, Nazife Dağlı, Aras Aktuğralı, Hayal Gençalioğlu, Atakan Celal Konuklu, Hasan Bilgen, Mehmet Arif Altak, Serin İpekçioğlu, Selin Karakaya, Osman Çetintaş, Aykan Ekiz, Nehir Çevik.”

Türkiye'de Kahramanmaraş merkezli depremde enkaz altında kalıp hayatını kaybeden 37 KKTC vatandaşına ulaşıldı. Bunların 13'ü Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye'de, 24'ü ise Adıyaman'da bulunuyordu. Adıyaman'da henüz ulaşılamayan 11 kişi daha var.

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