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Adıyaman'daki can kaybımız 6'ya yükseldi

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Adıyaman'daki can kaybımız 6'ya yükseldi
Adıyaman Isias Otel'de devam eden arama kurtarma çalışmalarından acı haberler gelmeye devam ediyor.
Otel enkza alanında bulunan milletvekili Talip Atalay sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
"Isias Otel enkazından şu ana kadar toplamda 31 kişi çıkarıldı, 6 tanesi KKTC ekibinden, üç yetişkin üç çocuk. Malesef hepsi vefat etmişti. Allah hepsine rahmet eylesin, ailelerine, sevenlerine, halkımıza sabır ve dayanma gücü versin. Henüz çıkarılmayan yavrularımızı bir mucizeyle sağ salim bulabilmemizi nasip eylesin."
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