banner913
banner885
Hastanelerde depremzede kaç çocuk var?
Hastanelerde depremzede kaç çocuk var?
6 0
Dünya, Türkiye için tek yürek! Bakü'den gelen görüntü yürekleri ısıttı
Dünya, Türkiye için tek yürek! Bakü'den gelen görüntü yürekleri ısıttı
18 0
 
GKK yardıma koştu
GKK yardıma koştu
26 0
Depremlerin şiddeti ve büyüklüğü nasıl ölçülür?
Depremlerin şiddeti ve büyüklüğü nasıl ölçülür?
18 0
Prof. Dr. Naci Görür bu kez de deprem riski olan illeri tek tek saydı.
Prof. Dr. Naci Görür bu kez de deprem riski olan illeri tek tek saydı.
99 0
Hatay Havalimanı onarılıyor!
Hatay Havalimanı onarılıyor!
16 0
Akdeniz'de Hatay açıklarında 4,0 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de Hatay açıklarında 4,0 büyüklüğünde deprem
18 0
banner915

Adıyaman'da KKTC kafilesinden yaşamını kaybeden 10 kişi ülkeye getirildi

banner476

banner825
Adıyaman'da KKTC kafilesinden yaşamını kaybeden 10 kişi ülkeye getirildi

Türkiye’de meydana gelen deprem sonucu Adıyaman'da İsias Otel'in enkazında yaşamını yitiren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının bir bölümü ülkeye getirildi. 

Adıyaman’dan ülkeye sabah saat 03.30 sıralarında getirilen 7'si öğrenci, 2'si öğretmen ve biri veli olmak üzere 10 vatandaşın naaşını, Ercan Havalimanında aileler ile arkadaşları ve sevenleri karşıladı. 

Arama kurtarma çalışmalarında cansız bedenlerine ulaşılan 10 kişi için devlet töreni düzenlendi. 

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bakanlar, milletvekilleri, askeri erkan ve diğer yetkililerin de yer aldığı karşılamada, gözyaşları içinde duygulu anlar yaşandı. 

Naaşların getirildiği uçakta, arama kurtarma çalışmalarına katılan ekiplerin bir kısmı ile aileler ve deprem bölgesinden kişiler de ülkeye geldi. 

Depremde yaşamını yitiren ve ülkeye getirilen öğrenci, öğretmen ve velinin isimleri şöyle: 

“İbrahim Yakula (müdür muavini), Pamir Konuklu (öğretmen), Fahri Arkar, Doruk Akın, Alp Akın, Özgür İçme, Lavin Kalaycı, Elvin Çavdır, Kağan Selim İş (öğrenci), Duygu Balsoy Kalaycı (Veli).”

Şampiyoanaya katılmak üzere Adıyaman'a giden Gazimağusa Türk Maarif Koleji kız ve erkek takımlarından oluşan kafile, 6 Şubat Pazar sabaha karşı meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde, kaldıkları İsias Otel'in çökmesi sonucu enkaz altında kalmıştı. 

Enkaz altındakilere ulaşmak için İsias Otel enkazında halen aralıksız bir  çalışma yürütülüyor.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.