Adaylık için başvuru tarihi 31 Mayıs

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 25 Haziran’da yapılacak Milletvekilliği ve Yerel Kuruluş Organları Ara Seçimlerinde, milletvekilliği ile muhtar ve ihtiyar heyeti üyeliği adaylığı için 31 Mayıs Çarşamba günü mesai bitimine kadar ilgili İlçe Seçim Kuruluna başvurulması gerektiğini duyurdu.

YSK, yaptığı duyurularda 25 Haziran’da yapılacak Milletvekilliği ve Yerel Kuruluş Organları Ara Seçimleri adaylığı için bilgiler paylaştı.

Milletvekilliği ile muhtar ve ihtiyar heyeti üyeliği adaylığı için 31 Mayıs Çarşamba günü, devlet daireleri için uygulanan çalışma saati sonuna kadar ilgili İlçe Seçim Kuruluna başvurulması gerektiğinin belirtildiği duyurularda, adaylık için aranan koşul ve nitelik ile sunulması gereken belgeler de bildirildi.

-Milletvekilliği adaylığı

Buna göre Siyasal Partilerin, 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası gereği, milletvekili adayının doğum yerini, doğum tarihini, anne - baba adı ve soyadını Kurula bildirmesi ve başvurusu ile birlikte şu belgeleri sunması gerekiyor:

“Aday olacak kişiden temin edilecek, Anayasa’nın ve 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın adaylık için aradığı koşul ve nitelikleri haiz olduğuna, partiden aday gösterilmeyi kabul ettiğine ve başka partiden aday gösterilmeyi kabul etmediğine ilişkin beyanı.

Polis karakter belgesi.

Oy verme günü olan 25 Haziran 2023 tarihinden önce en az üç yıldan beri daimi ikametgâhının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde olduğunu gösteren muhtar belgesi.

Kimlik Kartı veya fotokopisi (fotokopi sunulması halinde aslı Kurula gösterilir).

Erkek adayların yurt ödevini yaptığını veya bundan muaf tutulduğunu gösteren belge veya fotokopisi (fotokopi sunulması halinde aslı Kurula gösterilir)”

-Bağımsız milletvekilliği adaylığı

Bağımsız adaylar ise başvurularını Anayasa ve Yasa’nın adaylık için aradığı koşul ve nitelikleri haiz olduklarını belirten bir yazı ile İlçe Seçim Kuruluna yapacak. Arzu edenler İlçe Seçim Kurullarında bu amaç için hazırlanan formlardan yararlanabilecek. Bağımsız adayların başvurularına şu belgeleri eklemesi gerekiyor:

“Polis karakter belgesi.

Oy verme günü olan 25 Haziran 2023 tarihinden önce en az üç yıldan beri daimi ikametgâhının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde olduğunu gösteren muhtar belgesi.

Kimlik Kartı veya fotokopisi (fotokopi sunulması halinde aslı Kurula gösterilir).

Erkek adayların yurt ödevini yaptığını veya bundan muaf tutulduğunu gösteren belge veya fotokopisi (fotokopi sunulması halinde aslı Kurula gösterilir)”

-Muhtar ve ihtiyar heyeti üyeliği adaylığı

Muhtar ve ihtiyar heyeti üyeliği adaylığı başvuruları, bağımsız adayın Anayasa’nın ve 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın adaylık için aradığı koşul ve nitelikleri haiz olduğunu belirten, adayın imzasını taşıyan bir yazı ile yapılacak.

Başvurular ile birlikte yasa gereği sunulması gereken belgeler şöyle:

“Polis karakter belgesi.

Oy verme günü olan 25 Haziran 2023 tarihinden önce en az üç yıldan beri daimi ikametgâhının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde olduğunu gösteren muhtar belgesi.

KKTC kimlik kartı veya fotokopisi (fotokopi sunulması halinde aslı Kurula gösterilir).

Erkek adayların Yurt ödevini yaptığını veya bundan muaf tutulduğunu gösteren belge veya fotokopisi (fotokopi sunulması halinde aslı Kurula gösterilir).”

Muhtar ve ihtiyar heyeti üyeliği adaylığı başvuruları, bağımsız aday tarafından şahsen yapılabileceği gibi, yukarıda belirtilen başvuru ile ilgili tüm belgelerin, adayın yazılı olarak yetkilendireceği herhangi bir kişi tarafından İlçe Seçim Kuruluna ulaştırılması şeklinde de yapılabilecek. Birden fazla bağımsız aday, aynı kişiyi tek tek veya toplu olarak, başvuruların İlçe Seçim Kuruluna ulaştırılması için yetkilendirebilecek.

Başvuru ve yetkilendirme ile ilgili müracaatlar herhangi bir şekle tabi olmamakla birlikte, arzu eden adaylar İlçe Seçim Kurulları tarafından bu amaç için düzenlenen formlardan yararlanabilecek.

-Adaylar 1 Haziran Perşembe günü geçici olarak ilân edilecek

Başvurular ile birlikte sunulması gereken belgelerden herhangi birinin sunulmaması halinde, ilgili adayın seçim sonucunda seçimi kazanması dikkate alınmayabilecek.

Siyasal Partiler ve bağımsız adayların başvurularında, özellikle Anayasa’nın 68. maddesi ile 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın seçilebilme niteliklerini düzenleyen 9. ve adaylık için başvurmayı düzenleyen 58. maddelerini dikkate almaları gerekiyor.

Adayların, arzu etmeleri halinde, kimlik kartlarında bulunan isim ve soy isimlerinden hangileri ile oy pusulasında yer almak istediklerini başvuruları esnasında belirtmeleri gerekiyor.

Adaylar, 1 Haziran 2023 Perşembe günü televizyon ve radyoda akşam haber bülteninde geçici olarak ilân edilecek.

