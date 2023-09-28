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Adal ve Georges, yine Barış Yürüyüşü'nde

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Adal ve Georges, yine Barış Yürüyüşü'nde
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Kıbrıs’ta barış talebiyle, 2018’de Karpaz’dan Baf’a yürüyen Kıbrıslı Türk Yalçın Adal ve Kıbrıslı Rum Stavros Georges, bugün saat 09:00’da Paralimni’den Mağusa’ya doğru yıla çıktı. 120 km’lik mesafeyi, yürüyerek, 3 günde tamamlamayı hedefleyen iki Kıbrıslı, Kıbrıs’ta iki toplumun yeniden birleşmesi ve barışçıl bir şekilde uzlaşması mesajını vermek istiyor.

Bu arada, Avustralya'da yaşayan Yalçın Adal ve Stavros Georges’un beş yıl önce Karpaz’dan Baf’a, 16 gün süren yürüyüşüyle ilgili “Journey into Cyprus – East to West” adlı bir belgesel hazırlandı. Geçtiğimiz günlerde Lefkoşa’da gösterilen belgesel, bu akşam da Derinya’da gösterilecek.
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