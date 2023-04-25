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"Ada 74" seferlere hazırlanıyor

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Kıbrıs Türk Denizcilik Şirketi için alınan 34 yıllık "Ada 74" isimli gemi, Mağusa limanına ulaştı. 400 yolcu, 15 tır ve 25 küçük araç kapasiteli geminin 4 Mayıs’ta düzenli seferlere başlaması hedefleniyor

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"Ada 74" seferlere hazırlanıyor
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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Kıbrıs Türk Denizcilik Şirketi’ni ayağa kaldırmak amacıyla yaptıkları girişimlerin meyvesini verdiğini, Türkiye Özelleştirme İdaresi ile birlikte satın aldıkları "Ada 74" isimli Gemimiz, Mağusa limanına ulaştığını açıkladı.
Arıklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 400 yolcu, 15 tır ve 25 küçük araç kapasiteli Ada 74 gemisinin, deniz ulaşımımıza ayrı bir soluk getireceğini belirtti.
Arıklı, geminin hafta içi Mersin'e gidip modernize edileceğini ve 4 Mayıs’ta düzenlenecek törenle düzenli seferlerine başlamasının hedeflendiğini kaydetti.
 
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