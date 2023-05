Ada 74 seferlere başladı

Kıbrıs Türk Denizcilik Şirketinin satın aldığı Ada 74 isimli RoRo Gemisi, 15 tır, 25 küçük araç ve 400 yolcu kapasitesiyle Mersin ile Gazimağusa arasında haftada 3 gün düzenli olarak seferler düzenleyecek

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Türkiye Özelleştirme İdaresinin ortak şirketi olan Kıbrıs Türk Denizcilik Şirketinin satın aldığı Ada 74 isimli RoRo Gemisi Mersin’de düzenlenen törenle KKTC’ye uğurlandı.

Törende konuşan Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati Adanın ihtiyacı olan her şeyi karşılamak bizim boynumuzun borcu. Satın aldığımız bu gemiyi Kıbrıs Türklerinin hizmetine sunmaktan gurur duyuyoruz" dedi. Nebati KKTC’nin güçlendirilmesi için imzalanan Mali ve İktisadi İşbirliği Protokolünün gereklerini yerine getirmeye devam edeceklerini söyledi.

Kıbrıs Türk Denizcilik Ltd. Şti.’nin bünyesine yeni katılan “ADA 74” RoRo/feribotu, Gazimağusa Limanı’nda düzenlenen ilk sefer töreniyle tanıtıldı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, uzun yıllar Türkiye ile KKTC arasındaki ulaşımın deniz yoluyla yapıldığını, Bozcaada feribotunun bu hatta yıllarca hizmet verdiğini, şimdi de yerini Türkiye’nin desteğiyle Ada 74 feribotunun aldığını söyledi.

Feribotun satın alınış sürecini anlatan Arıklı, feribotun modernize edildiğini ve halkın hizmetine sunulduğunu belirterek, KKTC’nin artık deniz yollarında kalitesiyle bilet fiyatlarıyla ciddi bir rekabet gücünü yakaladığını kaydetti.

İnandıklarını ve bu yola çıktıklarını ifade eden Arıklı, emeği geçen katkı koyan herkese teşekkür etti.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yardımcısı Fuat Oktay’ın selamlarını iletti.

Feyzioğlu, bu feribotun, Kıbrıs’ın milli davasında ne kadar kararlı, adada ne kadar kalıcı, egemen, bağımsız olduğunun ve sonsuza kadar var olacağının çeliğe bürünmüş hali olduğunu kaydetti.

Kablo ile elektriğin KKTC’ye geleceğini ifade eden Feyzioğlu, ayrıca hastane, genel sağlık, limanların iyileştirilmesi, karayolları projelerinin de tek millet, iki devlet ve kardeşlik hukukuyla ülkeye geleceğini söyledi, Türkiye ile KKTC’nin daima kol kola olduğunu kaydetti.

Başbakan Ünal Üstel, çok güzel bir güne şahitlik ettiklerini ifade ederek, her zaman yanlarında olan Türkiye Cumhuriyeti’ne, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yardımcısı Oktay’a teşekkür etti.

Üstel, bugünkü heyecanlarını, gururu onların sayesinde yaşadıklarını söyledi.

KKTC’nin ambargolar altında olduğunu ancak bunlara karşı her alanda Türkiye’nin desteğiyle mücadele verdiklerini ifade eden Üstel, bu iş birliğini gösteren feribotun hizmete girmesinde katkı koyan herkese teşekkür etti.

Türkiye ile KKTC arasındaki deniz ulaşımının bu feribotla daha kaliteli ve hızlı olacağını ifade eden Üstel, ülke turizmi, özel sektör, taşımacılığa ve ekonomisine de büyük katkıları olacağına vurgu yaptı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de, Ada 74 feribotunun Akdeniz’de seyir almasından KKTC adına büyük gurur duyduklarını ifade ederek, şehitleri andı, Kıbrıs Türk halkına hizmet veren herkese teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise Hava yolundan sonra deniz ulaşımına da önem vermeleri gerektiğini ifade etti. Tatar, KKTC’nin bölgede, iki egemen devlet siyaseti, Kıbrıs Türk halkının haklılığı, haklarının korunmasıyla geleceğe emin adımlarla ilerlediğini kaydetti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Türkiye Özelleştirme İdaresinin ortak şirketi olan Kıbrıs Türk Denizcilik Şirketinin satın aldığı Ada 74 isimli RoRo gemisi dün Mersin’de düzenlenen törenle KKTC’ye uğurlanmıştı.

Feribot, 15 tır, 25 küçük araç ve 400 yolcu kapasitesiyle Mersin ile Gazimağusa arasında haftada 3 gün düzenli olarak seferler düzenleyecek.