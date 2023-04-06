Açlık sınırı, asgari ücrete fark attı

Mart ayında 4 kişilik ailenin açlık sınırı bir önceki aya göre 435 TL birden artarak, 13 bin 247 TL'ye yükseldi. Net asgari ücret ise açlık sınırının 1447 TL altında kaldı

4 kişilik bir aile için 31 Mart tarihi itibarıyla açlık sınırı 13 bin 247 Türk Lirası (TL) olarak hesaplandı.Ocak ayından itibaren geçerli olan yılın ilk asgari ücreti ise 3 bin 200 TL'lik artışla 11 bin 800 TL'ye yükseltilmişti.Çalışmayı Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) yaptı.Söz konusu rakam, 2021 Mart sonunda 3 bin 920 TL, Nisan sonunda 4 bin 44 TL, Mayıs sonunda 4 bin 65 TL, Haziran sonunda 4 bin 121 TL, Temmuz'da 4 bin 193 TL, Ağustos'ta 4 bin 466 TL, Eylül'de 4 bin 470, Ekim'de 4 bin 552 TL, Kasım'da 4 bin 835 TL, Aralık'ta 5 bin 774, Ocak 2022'de 6 bin 85, Şubat'ta 6 bin 561, Mart'ta 7 bin 149 TL , Nisan'da 7 bin 939, Mayıs'ta 8 bin 676 TL , Haziran'da 9 bin 46, Temmuz'da 9 bin 330 TL, Ağustos'ta 9 bin 675 TL, Eylül'de 9 bin 841 TL, Ekim'de 10 bin 600 TL, Kasım ayında 11 bin 153 TL, Aralık ayında 11 bin 622 TL, Ocak 2023'te 11 bin 932 TL ve Şubat 2023'te 12 bin 812 TL olarak hesaplanmıştı.SONUÇLARKTAMS’ın yaptığı çalışmada, sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarı günlük 112,20 TL, aylık 3 bin 3366 TL, yetişkin bir erkek için günlük 117,50 TL, aylık 3 bin 525 TL, 15-19 yaş çocuk için günlük 125,77 TL, aylık 3 bin 773,10 TL ve 4-6 yaş çocuk için günlük 86,09 TL, aylık 2 bin 582,70 TL olarak belirlendi. 4 kişilik ailenin harcama toplamı ise günlük 441,56 TL, aylık 13 bin 247 TL oldu.YENİ ASGARİ ÜCRET DE İLAÇ OLMADIKTAMS, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarını (açlık sınırı) 13 bin 247 TL olarak belirlerken, ocaktan bu yana yürürlükte olan net asgari ücret ise 11 bin 800 TL. Net asgari ücret, açlık sınırının 1447 TL altında kalıyor. Bugünkü kurla asgari ücret 484 sterlin, açlık sınırı 544 sterlin düzeyinde bulunuyor.HESAPLAMA NASIL YAPILDI?Hesaplama, dört kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için gerekli olan beslenme paketi ile bu paketteki ürün fiyatlarının ortalamaları alındı. Beslenme listesi Sağlık Bakanlığı’na bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden temin edildi. Fiyatlar içinse İstatistik Kurumu’nca açıklanan fiyatlar baz alındı.