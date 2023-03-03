“Acınız acımızdır”

Meclis Başkanı Zorlu Töre, TBMM Başkanı Şentop’a ziyaret gerçekleştirdi. Töre, “Türkiye bizim için anadır, Allah kimseyi anasız bırakmasın.” dedi

Bazı milletvekilleriyle birlikte Ankara'da bulunan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, deprem felaketi sonrası Kıbrıs Türk halkı ve Cumhuriyet Meclisi’nin taziyelerini iletmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop’a ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarette ilk sözü alan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, çok büyük bir felaket yaşandığını ifaden ederek, taziye amacıyla gerçekleştirilen bu ziyaretin çok kıymetli olduğunu belirtti.

Şentop, “Sizin acınız bizim acımız, bizim acımız sizin acınız" ifadelerini kullandı.

Felaketin ilk anından itibaren KKTC’nin arama kurtarma çalışmaları ve yardım destek çalışmalarımdan dolayı müteşekkir olduklarını söyleyen Şentop, yaraların sarılması için çalışmaların başladığını aktararak acil olarak çadırlardan konteyner kentlere geçiş yapılacağını, ardından bir yıl içinde de kentlere geçişin sağlanacağını ifade etti, mağduriyetlerin giderileceğini aktardı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de depremin bütün Türk milletini derinden üzdüğünü ifade ederek, Kıbrıs Türk halkının da çok ciddi kayıpları olduğunu vurguladı.

Töre, “Kaybedilen canlarımız için mutlaka adalet yerini bulmalıdır.” dedi.

"Hepimiz matem tutuyoruz" diyen Başkan Töre, Anavatan Türkiye’de on binlerce, Suriye’de de binlerce insanın hayatını kaybettiğini ifade ederek başsağlığı diledi.

Töre, “Türkiye bizim için anadır, Allah kimseyi anasız bırakmasın.” diye konuştu.

Sporcuların bir felakete yakalandığını ifade eden Töre, “Biz onlara ‘Şampiyon Melekler' dedik. Onlar cennetin yolcuları oldular, onlar da şehittir.” dedi.

Türkiye’nin büyük bir ülke, Türk milletinin büyük bir millet olduğunu vurgulayan Töre, bu felaketin yaralarının da en kısa zamanda sarılacağına olan inancını dile getirdi.

Halkın seferberlik ilan ettiğini ifade eden Töre, Türkiye’nin her zaman yardım ettiğini, böyle bir depremle şimdi de Kıbrıs Türk halkının seferber olduğunu vurguladı.

Öte yandan Zorlu Töre ve beraberindeki milletvekilleri, Bilkent’teki şehir hastanesinde deprem bölgelerinden Ankara’ya sevk edilen yaralıları da ziyaret etti.

