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“Acınız, acımızdır”

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Girne’deki 19 Mayıs Türk Maarif Koleji, İsias Otel enkazında kaybedilen 35 Mağusa TMK öğrencisi anısına "acınız, acımızdır" pankartı açtı, yeni dönem, saygı duruşu ile başladı

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“Acınız, acımızdır”
Girne’deki 19 Mayıs Türk Maarif Koleji, Adıyaman’daki İsias Otel enkazında kaybedilen 35 Mağusa TMK öğrencisi anısına, yeni eğitim dönemine saygı duruşu düzenleyerek başladı.
Saygı duruşu sırasında, hayatını kaybeden 35 çocuğun ailesi ve yakınları için “Acınız, acımızdır” yazılı bir pankart da açıldı.
19 Mayıs TMK’nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“ACINIZ ACIMIZDIR
19 Mayıs TMK Ailesi olarak Gazimağusa TMK Ailesinin ve depremde tüm hayatını kaybedenlerin ailelerine sabırlar dileriz. Acılarını Paylaşırız.
Sabah öğrencilerimiz ile birlikte okul müdürümüzün günün anlamına yönelik konuşması ve ardından Meleklerimizin ve tüm kayıplarımızın anısına saygı duruşu düzenleyerek yeni eğitim dönemine başladık.”
 
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