“Acınız, acımızdır”

Bir grup Kıbrıslı Rum, Gazimağusa Türk Maarif Koleji’nin kapısına notla birlikte güller bıraktı

Gazimağusa Türk Maarif Koleji’nin kapısına bir grup Kıbrıslı Rum tarafından notla birlikte beyaz güller bırakıldı.

Depremde 35 canı yitirmemizle ülke olarak yaşadığımız acıyı paylaştıklarını notla belirten Kıbrıslı Rumlar, “sizin acınız, bizim acımızdır” dedi.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Okan Dağlı şöyle dedi:

“Cenazemize geldiler. Okula çiçek koymak isteriz dedi Nicos ve Pavlos.

Okulu bilir misiniz diye soran oldu. Evet dediler, biz de orada okuduk, bizim de okulumuzdu. Beraber gittik okulumuza, çiçekleri bıraktık beraber kapıya.

