Tıp-İş Başkanı Özlem Gürkut “Acil servislerdeki hizmetler ertelenemez, ötelenemez” diyerek Girne Dr. Akçiçek Hastanesi Acil Servisi’ne ayda 4 bin ile 5 bin civarı hasta müracaat edildiğine dikkat çekildi

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) Girne Dr. Akçiçek Hastanesi Acil Servisi’ne ayda yaklaşık 4 bin ile 5 bin civarı hastanın müracaat ettiğini belirtti.

“Aciller alarm veriyor” diyen Tıp-İş, acil serviste sadece 6 hekimin mevcut olduğunu, acil servislerin hizmetlerinin 7 gün/24 saat kesintisiz olması nedeniyle hekimlerin 12’şer saatlik vardiyalar şeklinde çalıştıklarını kaydetti.

Tıp-İş, acil servislerdeki hizmetlerin ertelenemeyeceği, ötelenemeyeceği ve her türlü eksiklik ve aksaklığın bedelinin ise sakatlık veya can kayıplarıyla ödeneceğine dikkat çekti.



- “Hastanede bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans (MR) cihazı hiç yoktur”



Tıp-İş, acil servislerin eksikliklerine dikkat çekmek amacıyla başlattığı ziyaretler çerçevesinde bugün de Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi Acil Servisi'ni ziyaret etti. Acil Servis önünde Tıp-İŞ Başkanı Özlem Gürkut basın açıklaması yaptı.

İkinci basamakta sağlık hizmeti veren Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde, toplam 63 servis yatağı ve 10 hemodiyaliz yatağının mevcut olduğu belirtilen açıklamada, “Hastanede 18’i esas kadrosunda, 18’i sözleşmeli, 5’i mecburi hizmet mükellefi ve 1’i de hizmet alım anlaşmalı olmak üzere toplam 42 hekim görev yapmaktadır. Bundan başka toplam 11 hekim ise Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nden haftanın belirli günlerinde poliklinik hizmeti vermek üzere gelmektedir.” denildi.

Girne Dr. Akçiçek Hastanesi Acil Servisi’ne ayda yaklaşık 4 bin ile 5 bin civarı hastanın müracaat ettiğinin belirtildiği açıklamada, acil serviste sadece 6 hekimin mevcut olduğunu, acil servislerin hizmetlerinin 7 gün/24 saat kesintisiz olması nedeniyle hekimlerin 12’şer saatlik vardiyalar şeklinde çalıştıklarını belirtti.

Açıklamada, “Bir hafta öncesine kadar her vardiyada tek bir hekim görev yaparken son günlerde nöbet sayıları 2 kat artırılarak hekim sayısı artmadığı halde her vardiyada 2 hekim görevlendirilmiştir. Ancak hekimlerin bu kadar ağır şartlarda çalıştırılması tükenmişlikle sonuçlanabilecek bir durumdur.” ifadelerine yer verdi.



- “Bu çağda kayıtsız hasta bakılması kabul edilebilecek bir şey değildir”



“Hastanede bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans (MR) cihazı hiç yoktur ve ultrason ise sadece mesai saatlerinde mevcuttur. Acil servise başvuran hastalara, bu gibi ileri görüntüleme tetkiklerine ihtiyaç duyulması durumunda hasta ambulans ile Lefkoşa’ya götürülüp geri getirilmektedir.” ifadelerine yer verilen açıklamada, ayrıca acil servise müracaat eden hastaların saat 23’ten sonra hastane bilgi sistemine kayıt edecek görevli bulunmadığı için bu saatten sonra gelen hastalara kayıtsız olarak bakıldığına dikkat çekildi.

Bu durumun hasta verilerinin kaybına, tetkik sonuçlarında karışıklık ve gecikme riskine, ileri merkeze sevk gerektiren durumlarda ve adli/hukuki süreçlerde sorunlara yol açabilecek bir durum olduğuna işaret edilen açıklamada, “Bu çağda kayıtsız hasta bakılması kabul edilebilecek bir şey değildir. Acil servislerde hastalar için danışmanlık yapacak görevli, hasta ve tahlil numunelerini taşıyacak portör, güvenlik görevlisi gibi yardımcı personelin eksiksiz ve yeterli sayıda bulunması çok önemlidir.” denildi.

Acil servise başvuran hastaların bazılarının “dakikalar içinde kaybedilebilecek” ciddiyette olduğuna vurgu yapılan açıklamada, tüm hastaların triyaj yöntemiyle ön değerlendirmeden geçirilerek hangisinin öncelikli bakılması gerektiğinin, hangisinin biraz daha bekleyebileceğinin tespit edilmesinin hayati önemde olduğu kaydedildi.

Açıklamada, “Bu amaçla bir sağlık profesyonelinin triyaj yapması gereklidir. Acil tıp hizmetleri uzman ve yeterli sayıdaki kadrolarla, yine yeterli hemşire, personel, teşhis ve tedavi olanaklarıyla tam teşekküllü hastanelerde verilmelidir. Bir kez daha hatırlatmak istiyoruz ki, acil servislerdeki hizmetler ertelenemez, ötelenemez ve her türlü eksiklik ve aksaklığın bedeli sakatlık veya can kayıpları ile ödenebilir.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Sağlık Bakanlığı’nı ve hükümeti, artan nüfus ve derinleşen yoksulluğun da etkisiyle giderek artan talep karşısında, yetersiz kalan sağlık sistemindeki sorunları çözmek için harekete geçmeye davet edildi.