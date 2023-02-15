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Acılı baba Enver Karakaya’dan yürek dağlayan paylaşım

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“Sözüm söz babam, adın unutulmayacak, hesabın sorulacak"

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Acılı baba Enver Karakaya’dan yürek dağlayan paylaşım
Türkiye’deki deprem felaketinde İsias Otel enkazında hayatını kaybeden Selin Karakaya’nın babası Enver Karakaya sosyal medya hesabından kızı ile fotoğrafını paylaştı.
Acılı baba Enver Karakaya, sosyal medyadan duygulandıran bir paylaşım yaptı.
Kızıyla birlikte bir fotoğrafını paylaşan acılı baba, "Sözüm söz babam, adın unutulmayacak. Sözüm söz babam, hesabın sorulacak" ifadelerini kullandı.
 
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