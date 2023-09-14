“Acilen ilaç takip-işletim sistemi kurulmalı”

Tabipler Birliği, ilaçta yapılan büyük vurguna dikkat çekerek, acilen ilaç takip-işletim sistemi kurulması gerektiğini vurguladı

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Başkanı Ahmet Özant, acilen ilaç takip-işletim sistemi kurulması, ithal edilen ilaçların ülkeye girişlerinden itibaren hem kamu hem özel kesimlerde dijital ortamda kayıt altına alınması gerektiğini belirtti.

Özant, yazılı açıklama yaparak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu’nun yürütülen soruşturma sonucu ortaya çıkarılan reçete yolsuzluğu konusunu adli birimlere iletmesinin kamuoyunda yankı bulduğunu belirterek, değerlendirme yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı daveti ile, KTTB, Eczacılar Birliği, Tıp İş ve Serbest Çalışan Hekimler Birliği'nin toplantı yaparak konu hakkında görüş alışverişinde bulunulduğunu belirten Özant, devletin ilgili kurumlarının yapacağı soruşturma sonucunda suç işlendiğine dair kanaatlerin ötesinde; kanıtların açıklanması, belgelerin ortaya konulması durumunda kamu tüzel kişiliğe sahip KTTB yönetiminin, Yasa ve Tüzükler çerçevesinde gerekli işlemleri yapacağını ifade etti.

Hastaların muayene oldukları hekimlerden reçetelerini almalarında veya hekimlerin muayene ettikleri hastalarına reçete yazmalarında herhangi bir sorun yaşanmayacağını kaydeden Özant, bu anlamda işleyişi koruma ve mağduriyetlerin önüne geçmenin herkesin görevi olduğunu söyledi.

Özant, “Hekimlerin hasta mağduriyeti yaratmayıp, reçetelendirme ve ilaca erişim hakkında zafiyete yol açmayacaklarına güvenimiz tamdır. Bu nedenle, tüm özel ve kamu sağlık kuruluşlarını ilaç poliklinik sayılarını artıracak düzenlemeleri ivedilikle gündeme almaya ve uygulamaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

