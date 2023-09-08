Acil trombosit aranıyor

Lefkoşada Onkoloji hastanesinde yatan Tünsel Sadisönmez için acil A Rh pozitif Trombosite ihtiyaç vardır.
Kan verebilecek olanlar 05488424475 numaralı telefona ulaşabilirler.
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