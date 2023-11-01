banner913
banner932
“KKTC’nin kalkınması adına büyük bir adım”
“KKTC’nin kalkınması adına büyük bir adım”
13 0
Özrü kim dileyecek?
Özrü kim dileyecek?
36 0
 
Haspolat İlkokulu farkında
Haspolat İlkokulu farkında
45 0
100. yılda 100 gemiyle boğaz geçişi
100. yılda 100 gemiyle boğaz geçişi
21 0
Dereboyu’nda cumhuriyet coşkusu
Dereboyu’nda cumhuriyet coşkusu
57 0
MTG, Lefkoşa'da moral buldu
MTG, Lefkoşa'da moral buldu
21 0
Doğan dört dörtlük
Doğan dört dörtlük
51 0
banner964

Acil kana ihtiyaç var

banner476

banner974
Acil kana ihtiyaç var
banner971
Lefkoşa Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Hematoloji bölümünde yatmakta olan Teğmen Karahasan için acil 0 RH + ( pozitif) kana ihtiyaç duyulmaktadır. Kan verebilecek olan kişilerin Lefkoşa Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kan merkezine başvurmaları gerekmektedir.
İletişim numarası: 0533 841 74 72
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.