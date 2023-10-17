Acil kana ihtiyaç var

Lefkoşa Yakın Doğu Hastanesinde yatmakta olan Leyla Karantinacı için B RH+ (pozitif) kana ihtiyaç vardır. B RH+ pozitif kan verebilecek olan kişiler Yakın Doğu Hastanesi kan bankasına verebilir. A veya 0 RH+ kan verebilecek olanlar Lefkoşa Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kan merkezine Leyla Karantinacı icin başvurmaları rica olunur. ( A ve 0 RH+ kan takas yapılmak amaçlıdır.)
İletişim: 0542 852 60 73
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