Acil kana ihtiyaç var

Lefkoşa Yakın Doğu Hastanesinde yatmakta olan Leyla Karantinacı için B RH+ (pozitif) kana ihtiyaç vardır. B RH+ pozitif kan verebilecek olan kişiler Yakın Doğu Hastanesi kan bankasına verebilir. A veya 0 RH+ kan verebilecek olanlar Lefkoşa Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kan merkezine Leyla Karantinacı icin başvurmaları rica olunur. ( A ve 0 RH+ kan takas yapılmak amaçlıdır.)

İletişim: 0542 852 60 73