banner913
banner932
“Azerbaycan ile ilişkiler bambaşka bir boyuta taşınacak”
“Azerbaycan ile ilişkiler bambaşka bir boyuta taşınacak”
22 0
Şampiyon Melekler Ralli Kupası’nı Bilgimer’ler kazandı
Şampiyon Melekler Ralli Kupası’nı Bilgimer’ler kazandı
20 0
 
Cihangir, Kartal’ı avladı
Cihangir, Kartal’ı avladı
25 0
Gönyeli, Geçitkale'yi dörtledi
Gönyeli, Geçitkale'yi dörtledi
60 0
Lefkoşa’da yarın 2 caddede elektrik kesintisi…
Lefkoşa’da yarın 2 caddede elektrik kesintisi…
20 0
Gazze’ye ölüm ablukası
Gazze’ye ölüm ablukası
27 0
Belediyeler: İmar yetkisinin belediyelerden alınması kabul edilemez
Belediyeler: İmar yetkisinin belediyelerden alınması kabul edilemez
34 0
banner964

Acil kana ihtiyaç var

banner476

banner974
Acil kana ihtiyaç var
banner971
Lefkoşa Yakın Doğu Hastanesinde yatmakta olan Leyla Karantinacı için B RH+ (pozitif) kana ihtiyaç vardır. B RH+ pozitif kan verebilecek olan kişiler Yakın Doğu Hastanesi kan bankasına verebilir. A veya 0 RH+ kan verebilecek olanlar Lefkoşa Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kan merkezine Leyla Karantinacı icin başvurmaları rica olunur. ( A ve 0 RH+ kan takas yapılmak amaçlıdır.)
İletişim: 0542 852 60 73
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.