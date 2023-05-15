Acil kana ihtiyaç var

Geçitkale Günay Spor kulübü Başkanı Ahmet Kadı 'nın Babası Osman Kadı için ARH pozitif kana ihtiyaç vardır.
Verebilecek olan kişilerin Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne Osman Kadı adına verebilirler.
Ya da 0533 839 7702 nolu telefondan Ahmet Kadı Başkana ulaşabilirler.
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