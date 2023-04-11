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Acil kana ihtiyaç var

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Acil kana ihtiyaç var
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Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yatmakta olan Ömer Gür için acil ORH+ (POZİTİF) kana ihtiyaç vardır.
Kan vermek isteyen duyarlı vatandaşlarımızın kan bankasına gitmeleri önemle rica olununur.
İrtibat numarası :05428833414…
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