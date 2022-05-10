Acil kana ihtiyaç var

Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde yatmakta olan Mediha Saner için acil A rh NEGATİF kan aranmaktadır.
Çevresinde, ailesinde olanlar lütfen ulaşsın.
Hakan Çaltıkuşu iletişim:05428775780 - Cengiz Saner tel 0533 868 70 13
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.