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ACİL KAN VE TROMBOSİT İHTİYACI!

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ACİL KAN VE TROMBOSİT İHTİYACI!
Dr. BURHAN NALBANTOĞLU DEVLET HASTAHANESİNDE AORT ANEVRİZMASI AMELİYATI OLAN MEHMET SALİH BOZKAYA İÇIN ACIL A+ KANA İHTIYACI VARDIR.
AYNI ZAMANDA A+ VEYA A- TROMBOSİT İHTIYACIMIZ ACİLDİR.
LÜTFEN İRTİBAT:
0542 868 98 96 v
05338661118
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