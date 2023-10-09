Acil kan aranıyor

Lefkoşa Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yatmakta olan Cem Kavalcı için 0 RH + kana ihtiyaç vardır. Kan verebilecek olan kişilerin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi kan merkezine başvurmaları gerekmektedir.

İletişim: 0533 866 53 15