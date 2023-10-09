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Acil kan aranıyor

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Acil kan aranıyor
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Lefkoşa Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yatmakta olan Cem Kavalcı için 0 RH + kana ihtiyaç vardır. Kan verebilecek olan kişilerin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi kan merkezine başvurmaları gerekmektedir.
İletişim: 0533 866 53 15
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