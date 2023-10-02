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Acil kan aranıyor

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Acil kan aranıyor
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Çatalköy-Esentepe Belediyesi çalışanlarından Cemal Özdağaşanlı için çok acil A RH+ trombosit kan aranmaktadır. Kan verebilecek olan kişilerin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kan merkezine başvurmaları gerekmektedir.
İletişim numarası : 0548 873 44 73
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