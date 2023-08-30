Acil kan aranıyor

YarIn sabah Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde Ameliyat olacak BERKEM CAN GELENGÜL için 3 ünite A POZITIF KAN aranmaktadır.
İletişim Tel: 05338813310
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