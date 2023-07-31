Acil kan aranıyor

Burhan Parıldak adına B Rh+ kan aranmaktadır. Verebilecek olanların Yakın Doğu Üniversitesi Kan bankasına gitmeleri önemle rica olunur.
İletişim no: 0533 870 84 54
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