Acil kan aranıyor

Doğan Türk Birliği'nin eski futbolcusu Aydın Aygın'ın dedesi Aydın Aygın için acil B Rh pozitif kan ihtiyacı bulunmaktadır.
Bağış yapabileceklerin Suat Günsel Girne veya Yakın Doğu Hastanesine baş vurabilirler.
Tel no: 0533 863 77 52
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