banner913
banner932
Efsane tank, yeniden hayat buldu
Efsane tank, yeniden hayat buldu
111 0
Haşim Girgin anı maçı Aslanköy’ün
Haşim Girgin anı maçı Aslanköy’ün
33 0
 
Yılmazköy zoru başardı
Yılmazköy zoru başardı
61 0
“Atatürk’ü her zaman iyi anlamak gerek”
“Atatürk’ü her zaman iyi anlamak gerek”
15 0
Çomunoğlu sülalesi bir araya geliyor
Çomunoğlu sülalesi bir araya geliyor
62 0
Şampiyon Melekler U15 Erkekler Ligi Şampiyonu Çamlıkspor
Şampiyon Melekler U15 Erkekler Ligi Şampiyonu Çamlıkspor
15 0
22’nci Kutlu Adalı Basın Ödülleri açıklandı
22’nci Kutlu Adalı Basın Ödülleri açıklandı
13 0
banner915

Acil kan aranıyor

banner476

banner825
Acil kan aranıyor
banner931
Doğan Türk Birliği'nin eski futbolcusu Aydın Aygın'ın dedesi Aydın Aygın için acil B Rh pozitif kan ihtiyacı bulunmaktadır.
Bağış yapabileceklerin Suat Günsel Girne veya Yakın Doğu Hastanesine baş vurabilirler.
Tel no: 0533 863 77 52
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.