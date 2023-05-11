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Acil kan aranıyor

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Acil kan aranıyor
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Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yatmakta olan Fikriye Büyükoglu için A+ kana ihtiyacımız vardır,verebilecek olan varsa şimdiden teşekkür ederiz.
İletişim, Zehra Büyükoğlu tel:  0548 851 7389
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