Acil kan aranıyor

Geçitkale-Serdarlı Belediyesine bağlı Çınarlı köyü sakinlerinden Perihan Yapıcı için acilen A RH+ kana ihtiyaç duyulmaktadır.
Kan vermek isteyen vatandaşlar Lefkoşa Dr.Burhan Devlet Hastanesinde kan verebilirler.
İletişim No:0533 876 70 81
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