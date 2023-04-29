Acil kan aranıyor

Girne Dr. Suat Günsel Hastanesinde tedavi görmekte olan Derviş Subaşı 'nın annesi Ayşe Subaşı,için acil A + (pozitif) kana ihtiyaç vardır.
İletişim: 0548 836 19 65 (Derviş Subaşı)
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