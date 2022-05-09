Acil kan aranıyor

Hastanatmaede yatmakta olan Mediha Saner için A negatif veya 0 negatif kan aranıyor.
Kan verebilecek olanların 0533 872 4948 numaralı telefondan Gizem Çaltıkuşu'na ulaşmaları önemle rica olunur.
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